Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Ittihad ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Abdurrahman el-Abud perdeyi açtı, 45+3'de Karim Benzama farkı 2'ye çıkarttı. Devre arasının son duraklama dakikasında Haroune Camara, farkı 1'e indirsede yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Al-Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı üçüncü lig karşılaşmasında ikinci mağlubiyetini yaşadı. Al-Shabab, Terim ile birlikte çıktığı ilk lig maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup olurken, geçtiğimiz hafta Al-Riyadh karşısında ilk galibiyeti elde etmişti.
Bu galibiyetle birlikte Al-Shabab puanını 26'da bırakırken, Al Ittihad 43 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.
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