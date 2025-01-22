SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 22:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Lig’in 16. hafta maçında Al-Shabab ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki Shabab, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Fatih Terim'in Al-Shabab'daki işleri yolunda gitmiyor! Üç maçta iki mağlubiyet

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Ittihad ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Abdurrahman el-Abud perdeyi açtı, 45+3'de Karim Benzama farkı 2'ye çıkarttı. Devre arasının son duraklama dakikasında Haroune Camara, farkı 1'e indirsede yeterli olmadı.

3 MAÇTA TEK GALİBİYET!

Gh6109iWIAADWMD

Bu sonuçla birlikte Al-Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı üçüncü lig karşılaşmasında ikinci mağlubiyetini yaşadı. Al-Shabab, Terim ile birlikte çıktığı ilk lig maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup olurken, geçtiğimiz hafta Al-Riyadh karşısında ilk galibiyeti elde etmişti.

Bu galibiyetle birlikte Al-Shabab puanını 26'da bırakırken, Al Ittihad 43 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Beypiliç açıklama yaptı

'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Beypiliç açıklama yaptı

Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi

Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Beşiktaş'tan gövde gösterisi! Dolmabahçe'de Athletic Bilbao'yu mağlup etti... Play-Off’a göz kırptı

Beşiktaş'tan gövde gösterisi! Dolmabahçe'de Athletic Bilbao'yu mağlup etti... Play-Off’a göz kırptı

Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Fenerbahçe'de hedef Mikautadze! Galatasaray'a çifte şok...

Solskjaer'in gelmesi bu durumu yarattı!

Solskjaer'in gelmesi bu durumu yarattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.