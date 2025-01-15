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Fatih Terim'in Al-Shabab'ı 90+7'de güldü! İlk kez 3 puan...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 20:25
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Suudi Arabistan Pro Lig’in 15. hafta maçında Al Shabab ile Al-Riyadh karşı karşıya geldi. Al Shabab, rakibini 90+7'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve Fatih Terim yönetiminde ilk kez üç puan ile tanıştı.

Fatih Terim'in Al-Shabab'ı 90+7'de güldü! İlk kez 3 puan...

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al-Riyadh'ı sahasında konuk etti. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ÜÇ PUAN SON DAKİKADA GELDİ

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Karşılaşmanın 56. dakikasında Yehya Shehri ile geriye düşen Al-Shabab, 72.dakikada Daniel Podence ile skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 90+7'ye gösterdiğinde ise Hamdallah ile 2-1 öne geçen Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puan ile ayrıldı.

İLK GALİBİYET

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Al-Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti. Al-Shabab, Terim ile birlikte çıktığı ilk lig maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Bu galibiyetle birlikte Al-Shabab puanını 26'ya çıkarttı. Al-Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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