Fatih Terim'in Al-Shabab'ı son dakikada güldü! Al Fayha'yı devirdi

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al-Fayha'yı sahasında konuk etti. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab sahadan son dakikada bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü ise 57'de Renzo Lopez attı.
Bu sonuçla birlikte Al-Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dördüncü lig karşılaşmasında ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 29'a yükselten Terim'in öğrencileri haftayı 6. sırada tamamladı.
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