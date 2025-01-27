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Fatih Terim'in Al-Shabab'ı son dakikada güldü! Al Fayha'yı devirdi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 22:02
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Al-Fayha karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri 90+6'da bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fatih Terim'in Al-Shabab'ı son dakikada güldü! Al Fayha'yı devirdi

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al-Fayha'yı sahasında konuk etti. Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab sahadan son dakikada bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

ÜÇ PUAN SON DAKİKADA GELDİ

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Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri, 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü ise 57'de Renzo Lopez attı.

4. LİG MAÇINDA 2. KEZ KAZANDI

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Bu sonuçla birlikte Al-Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dördüncü lig karşılaşmasında ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 29'a yükselten Terim'in öğrencileri haftayı 6. sırada tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Suudi Arabistan
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