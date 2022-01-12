Fatih Terim'in ardından bir istifa daha! Eray Söze görevi bıraktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ayrılıklar peş peşe geliyor. En son yardımcı ekibinden Necati Ateş'in ayrılığı resmen açıklanmıştı. Bu kez de Galatasaray'ın sosyal medya sorumlusu Eray Sözen görevinden ayrıldığını açıkladı.

"TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Eray Sözen yaptığı bu paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

"Sevgili arkadaşlarım,

Değerli büyüklerim,

Bildiğiniz üzere bugün itibarı ile 2009 yılından bu yana büyük bir gurur ve aidiyet ile çalıştığım Galatasaray’daki görevimden ayrıldım.

İçinizden birçoğuyla yaklaşık 13-14 senedir tanışıyoruz ancak bu süre zarfında yeni tanışma fırsatı bulduğum arkadaşlarım da oldu. Umarım güzel bir iz bırakmışımdır, kırdığım veya istemeden üzdüğüm birileri olduysa kendilerinden özür dilerim.

Hepinize gösterdiğiniz çalışma arkadaşlığı, sabır ve anlayış için de çok teşekkür ederim.

Tekrar görüşmek üzere.

Sevgiler"

