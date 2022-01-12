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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ipler kopuyor mu? Arda Turan için karar verildi

12.01.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kaptanlarından olan ve Fatih Terim'e yakınlığı ile bilinen Arda Turan'ın, tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı sonrası ne yapacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde oynadığı maçta aldığı kilolarla dikkat çeken Arda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Arda ile ilgili olumsuz bir düşüncede olmadığı ve sezon sonuna kadar tecrübeli oyuncu ile devam edecekleri öğrenildi.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ipler kopuyor mu? Arda Turan için karar verildi
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından istifalar da peş peşe gelmişti... Bunun yanında Fatih Terim'in çok sevdiği ve aralarında farklı bir bağ olan Arda Turan'ın ne yapacağı merak konusu olmuştu. Yaşadığı sakatlıktan sonra sahalara yeni dönebilen tecrübeli oyuncunun aldığı kilolar sosyal medyada gündem olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

EGRE

Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

TERİM SONRASI AYRILACAK MI?

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2020 yılında Fatih Terim'in yoğun ısrarıyla takıma kazandırılan Arda Turan'ın, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımdan gönderileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yönetimin Arda'dan memnun olduğu ve sezon sonuna kadar tecrübeli oyuncudan fayda sağlamak istediği öğrenildi.

TORRENT, ARDA TURAN'DAN FAYDANALACAK

Öte yandan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Domenec Torrent'in de İspanya kariyerini çok iyi bildiği Arda Turan'dan sezonun kalan kısmında faydalanabileceği düşünülüyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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