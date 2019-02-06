Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti

Bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Sarı-kırmızılılar bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olurken, Fatih Terim ise takımın başında olmayacak.
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