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Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayata gözlerini yumdu.

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti

Bir süredir Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Sarı-kırmızılılar bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olurken, Fatih Terim ise takımın başında olmayacak.

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