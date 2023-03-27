Fatih Terim'in Bodrumspor'u alacağı iddiaları sonrası kulüpten ilk açıklama geldi!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Fatih Terim, Sarı-Kırmızılılar'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmazken, tecrübeli futbol adamı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Terim için, 1. Lig ekibi Bodrumspor AŞ'yi satın alacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardında Bodrumspor Başkanı Rıza Karayaka açıklamalarda bulundu. Karayaka yaptığı açıklamada "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık." ifadelerini kullandı.

LİGDE 7'NCİ SIRADA

Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor. Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan Yeşil-Beyazlılar'ın başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor.

Bodrumspor'un sahibi ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.

