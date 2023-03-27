Fatih Terim'den herkese ters köşe! Türkiye'den kulüp satın alıyor...

Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan ancak gelen kötü sonuçlar ve başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden ayrılan Fatih Terim'in adı son dönemde Trabzonspor ile anılıyordu. Bordo - mavili takımın teklifini reddettiği ifade edilen ünlü teknik direktör için flaş bir iddia gündeme geldi.

TERİM, HEDEF DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, bu kez bambaşka bir role soyunuyor.

KULÜP SATIN ALIYOR

Terim'in Türkiye'den bir takımı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın yaşamını sürdürdüğü Bodrum ilçesinin takımı olan ve sezon başında Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.

BODRUMSPOR HAMLESİ

TGRT'nin haberine göre artık takım çalıştırmak istemeyen Terim'in planı için en uygun kulübün Bodrumspor olduğu kaydedildi.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maça çıkan Bodrumspor; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.



