SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 34 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, sarı-lacivertlileri 10 kez yenerken, 10 defa da mağlup oldu. 14 maç ise berabere sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe’ye rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü’nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig’de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fener’in karşısına çıktı.

FENERBAHÇE İLE 35. MAÇ

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 34 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 14 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü’nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 30 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 10 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşmada ise berabere kaldı.

TERİM'İN 62. DERBİSİ

Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda toplam 61 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

(İHA)

Galatasaray - Fenerbahçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Başakşehir turu zora soktu

Başakşehir turu zora soktu

Özel izinle sürpriz transfer!

Özel izinle sürpriz transfer!

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi

Ryan Babel'den Getafe-Ajax maçında olay hareket!

Ryan Babel'den olay hareket

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi özel görüşme

Terim'den derbi öncesi özel görüşme

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray en son 1999 yılında Kadıköy'de kazandı

G.Saray en son 1999 yılında Kadıköy'de kazandı

Hasan Kabze: Derbide Galatasaray daha avantajlı

'Derbide Galatasaray daha avantajlı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.