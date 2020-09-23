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Fatih Terim'in Fenerbahçe rotasyonu

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split'e karşı Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'yu dinlendirecek. Emre Kılınç, Taylan ile Marcao'nun ise dönüşümlü oynaması bekleniyor.

Fatih Terim'in Fenerbahçe rotasyonu

Yeni sezona üç galibiyetle başlayan Galatasaray, yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar pazar günü ise Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe derbisini oynayacak.

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Cimbom, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibini elemesi halinde 1 Ekim Perşembe günü Willem-Rangers maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. 4 Ekim Pazar günü ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Cimbom, ardından kendini milli araya atacak.

Akşam'da yer alan habere göre, zorlu süreçte kadrosunu idareli olarak kullanan ve iki kulvarda arka arkaya maçlara çıkan sarı-kırmızılılar farklı isimleri sahaya sürüyor. Sıkışık takvimde tüm oyuncularını kullanmaya çalışan Teknik Direktör Fatih Terim, Hajduk Split maçında yeniden Feghouli, Arda ve Falcao'yu kenara çekip; Babel, Ömer Bayram ve Diagne üçlüsüne şans verecek.

Kaleci Fatih'in formayı bırakmayacağı maçta sağ bekte Omar'ın yerine Şener, stoperde Donk, sol bekte Linnes, orta alanda Etebo ve Jimmy Durmaz gibi futbolcuların da Hajduk karşısında forma bulması bekleniyor. Fatih Terim'in; Taylan, Emre Kılınç, Marcao gibi genç isimleri ise dönüşümlü olarak kullanacağı düşünülüyor.

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