Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...

Galatasaray’da Fatih Terim döneminde yıldızlaşan ve genç yaşına rağmen ilk 11'e yükselen Ozan Kabak, sarı-kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE

Önümüzdeki sezon için savunmayı güvenli hale almak isteyen Okan Buruk, 25 yaşındaki Ozan Kabak için olumlu rapor verdi. Hoffenheim’da forma giyen ve sakatlıklarını geride bırakarak sezon başında sahalara dönmeye hazırlanan Ozan Kabak için görüşmeler başladı.

VICTOR NELSSON YERİNE GELECEK

Devre arasında Serie A ekibi Roma’ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson, kulübün satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Galatasaray’a geri dönecek. Sarı-kırmızılılar, Nelsson'u geldiği gibi başka bir takıma göndermek için görüşmeler yapacak.