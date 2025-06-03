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Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...

Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in genç yaşta forma şansı verdiği ve Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarttığı Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...
Emre Şen
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Galatasaray’da Fatih Terim döneminde yıldızlaşan ve genç yaşına rağmen ilk 11'e yükselen Ozan Kabak, sarı-kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE

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Önümüzdeki sezon için savunmayı güvenli hale almak isteyen Okan Buruk, 25 yaşındaki Ozan Kabak için olumlu rapor verdi. Hoffenheim’da forma giyen ve sakatlıklarını geride bırakarak sezon başında sahalara dönmeye hazırlanan Ozan Kabak için görüşmeler başladı.

VICTOR NELSSON YERİNE GELECEK

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Devre arasında Serie A ekibi Roma’ya kiralık olarak gönderilen Victor Nelsson, kulübün satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Galatasaray’a geri dönecek. Sarı-kırmızılılar, Nelsson'u geldiği gibi başka bir takıma göndermek için görüşmeler yapacak.

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