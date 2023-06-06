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Fatih Terim'in hesabı çalındı! İşte paylaşılan o video...

06.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabına sık kullanmayan Fatih Terim'in gönderisi kısa süre içinde gündeme oturdu. Bu konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi ve Terim'in hesabının çalındığı öğrenildi.

Fatih Terim'in hesabı çalındı! İşte paylaşılan o video...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta protokol tribününde yer alan Terim, o anların bir videosunu paylaştı.

"RAKİP BİLE DEĞİLİZ"

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kullandığı bir söz olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözlerinin yer aldığı bir görüntü paylaşan Terim'in o gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Terim'in hesabının çalındığı ve bu paylaşımın yapıldığı öğrenildi. Kısa süre içinde silinen video hesaptan kaldırıldı.


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