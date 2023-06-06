Fatih Terim'in hesabı çalındı! İşte paylaşılan o video...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçta protokol tribününde yer alan Terim, o anların bir videosunu paylaştı.

"RAKİP BİLE DEĞİLİZ"

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kullandığı bir söz olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözlerinin yer aldığı bir görüntü paylaşan Terim'in o gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Terim'in hesabının çalındığı ve bu paylaşımın yapıldığı öğrenildi. Kısa süre içinde silinen video hesaptan kaldırıldı.



