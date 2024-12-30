Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Jose Mourinho'nun eski yıldızını istiyor

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine geldiği Al-Shabab, kadrosunu daha önce ismi Galatasaray ile anılan ve Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan Leandro Parades'i gündemine aldı.

MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

2023/24 sezonunun başında, Jose Mourinho'nun isteğiyle PSG'den Roma'ya transfer olan Leandro Paredes, Portekizli teknik adamla yalnızca 6 ay birlikte çalışabildi. Sezonun ilerleyen döneminde Mourinho, görevinden ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor. Haberin ayrıntılarında ise, Arjantinli yıldız ile birçok Avrupa kulübününde devrede olduğu iddia edildi.

KONTRATI OTOMATİK UZAYABİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki deneyimli orta sahanın, belirli bir süre forma giymesi durumunda kontratı otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.