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Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Jose Mourinho'nun eski yıldızını istiyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 22:14
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, ilk transfer hedefini belirledi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Roma’dan eski öğrencisi Leandro Paredes’i kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte detaylar...

Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Jose Mourinho'nun eski yıldızını istiyor

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine geldiği Al-Shabab, kadrosunu daha önce ismi Galatasaray ile anılan ve Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan Leandro Parades'i gündemine aldı.

MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

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2023/24 sezonunun başında, Jose Mourinho'nun isteğiyle PSG'den Roma'ya transfer olan Leandro Paredes, Portekizli teknik adamla yalnızca 6 ay birlikte çalışabildi. Sezonun ilerleyen döneminde Mourinho, görevinden ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

İTALYANLAR DUYURDU

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Foot Mercato'nun haberine göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor. Haberin ayrıntılarında ise, Arjantinli yıldız ile birçok Avrupa kulübününde devrede olduğu iddia edildi.

KONTRATI OTOMATİK UZAYABİLİR

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki deneyimli orta sahanın, belirli bir süre forma giymesi durumunda kontratı otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim José Mourinho İtalya Roma
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