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Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.12.2024 10:04
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, takımın kamp yaptığı Doha’ya gitti. Kendisini iyi ve hazır hissettiğini söyleyen Terim, tüm konsantrasyonunu kupaya, lige ve takıma çevirmek istediğini dile getirdi. Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gittiği anlarda Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturdu.

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan Teknik Direktörü Fatih Terim büyük bir sürprize imza attı. Dünya futbolunun yükselen değeri olarak görülen Suudi Arabistan futboluna dahil olan Fatih Terim kariyerinde yeni bir yelken açtı. Bir süredir Al Nassr'da forma giyen Ronaldo da Fatih Terim'in imzasının ardından konuştu.

''SUUDİ LİGİ, FRANSA'DAN DAHA İYİ''

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Suudi Arabistan Ligi'ne övgüler yağdıran Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok." ifadelerini kullandı.

EFSANE TEKNİK ADAMA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi öven Ronaldo, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör. Teknik direktör olmayı düşünmüyorum, hedefim bir takımı satın almak." dedi.

FATİH TERİM KONUŞTU

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Deneyimli teknik adam, çok iyi hissettiğini belirterek, "O hırsta, azimde, konsantrasyonda olmazsam zaten kendim söylerim. Ben de sizin gibi her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Sağ olsunlar beni çok güzel yerlerde görmek isteyenler de var. Her şeyin bir zamanı var. Onun için hazırım, iyiyim. Çünkü eşimin bana çok güzel bir söylediği cümle var, ’Futbol aklını sakin emekli etme’ diye. Yanımda çalışan arkadaşlarım hepsi birbirinden branşlarında önemli insanlar. Ben hayatımda birçok insanla çalıştım. Birçok insanın hayatına dokundum, dokunmaya da devam edeceğim. Çalıştığımız arkadaşlarım hepsi çok değerli. O yüzden bu arkadaşlarımın çok başarılı olmak için son iki günde olağanüstü bir çalışma azmini görüyorum, kulüple ilgili bilgiler, antrenman hazırlığı" ifadelerini kullandı.

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