Fatih Terim'in İtalya maçı sonrası sözleri gündem oldu! "Bu maçı unutacağız"

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleyi yayıncı kuruluşta yorumlayan Terim, oyuncuların yuhalanmasına tepki gösterirken kalan dört maça dikkat çekti.

"AY-YILDIZ TAŞIYAN HİÇ KİMSE YUHALANMAYA LAYIK DEĞİL"

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından tribünlerden gelen tepkiler hakkında da konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Üzerinde ay yıldız taşıyan hiç kimse ne yuhalanmaya ne de ıslıklanmaya layıktır. Üzerinde ay yıldız var çünkü" ifadelerini kullandı.

"12 PUANI ALABİLİR MİYİZ?"

İtalya karşısında kötü bir performans sergilendiğini kabul eden Terim, turnuvanın henüz bitmediğini vurguladı.

Terim, "Kaybettik, iyi de oynamadık. Dört tane maçımız var. 12 puanı alabilir miyiz? Demek ki bunu çok çabuk unutacağız, dersler çıkaracağız ve diğer maçlara hazırlanacağız. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

"YARIN DA KÖTÜ OYNAYACAĞIN ANLAMINA GELMEZ"

Millilerin İtalya karşısındaki performansının gelecekteki maçlara doğrudan yansımaması gerektiğini belirten Terim, "Bugün kötü oynadın diye yarın da kötü oynayacağın anlamına gelmez. Eksiklerini analiz edeceksin, daha doğrusunu yapmaya ve mücadele etmeye devam edeceksin" diye konuştu.

Terim ayrıca, "Maçlar devam ediyor, dört maçın daha var. Olaya böyle bakmak lazım. En fazla üzülenler kendi oyuncularımızdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI DIŞARIDA DA HERKESİ YENEBİLİR"

Genç ve tecrübeli futbolcuların zamanla daha iyi kaynaşacağını söyleyen Terim, Milli Takım'ın potansiyeline dikkat çekti.

Terim, "Genç oyuncularla tecrübeli oyuncular kaynaşacak. Türk Milli Takımı dışarıda da herkesi yenebilir. Yendi de zaten! Bırakmadan, ümitsizliğe kapılmadan en doğru şekilde oynamaya devam edeceğiz" dedi.

"BU MAÇI UNUTACAĞIZ!"

Fatih Terim, sözlerinin sonunda İtalya karşılaşmasının geride bırakılması gerektiğini vurguladı.

Terim, "Bu turnuvada en yüksek puanı alabilmek için bugünü çabuk unutmak lazım" diyerek Milliler için kalan dört maçın önemine dikkat çekti.