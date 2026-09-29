İstifaya niyeti yok! Montella neler söyledi neler: "Gol atan forvet yok o ikisinin heykelini dikerim"

Karşılaşmaya istedikleri şekilde başlayamadıklarını belirten Montella, Milli Takım'ın üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığının bulunmadığını söyledi.

"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığımız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu."

"YUHALANMAYI VE ISLIKLANMAYI HAK ETTİK"

İlk yarıdaki futbol nedeniyle tribünlerden gelen tepkiye de değinen Montella, taraftarlara hak verdi.

"İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok."

"MAÇTAN DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

İtalya karşısındaki mağlubiyetin ardından özgüvenlerini kaybetmemeleri gerektiğinin altını çizen Montella, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

"Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz."

BARIŞ ALPER VE KEREM İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Vincenzo Montella, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen eleştirilere de yanıt verdi. İki futbolcunun uzun süredir kendi pozisyonlarının dışında görev yaptığını hatırlatan deneyimli teknik adam, oyuncularına sahip çıktı.

"Barış ve Kerem, uzun zamandır burada kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çok mücadele edip fedakarlık gösteren iki futbolcudan desteğimi hiçbir zaman esirgemem. Açıkçası heykellerini bile dikesim geliyor. O yüzden kesinlikle herkesin Milli Takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum."

"2019'DAN BERİ TÜRK FORVET YOK"

Montella, A Milli Takım'ın santrfor tercihleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede de bulundu. Türkiye'de yerli golcü konusunda yaşanan sıkıntıya işaret eden İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir detay var; 2019'dan beri farkındaysanız Milli Takım'da sürekli kendi takımında oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de."

Montella'nın özellikle Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na verdiği destek ile Türk futbolundaki santrfor sorununa ilişkin sözleri, İtalya mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaların öne çıkan bölümleri oldu.