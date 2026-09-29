SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

İstifaya niyeti yok! Montella neler söyledi neler: "Gol atan forvet yok o ikisinin heykelini dikerim"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından çok ilginç açıklamalarda bulundu! İstifa etmeyi düşünmediğini belirten İtalyan teknik adamın Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler de dikkat çekti.

İstifaya niyeti yok! Montella neler söyledi neler: "Gol atan forvet yok o ikisinin heykelini dikerim"

Karşılaşmaya istedikleri şekilde başlayamadıklarını belirten Montella, Milli Takım'ın üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığının bulunmadığını söyledi.

"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığımız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu."

"YUHALANMAYI VE ISLIKLANMAYI HAK ETTİK"

İlk yarıdaki futbol nedeniyle tribünlerden gelen tepkiye de değinen Montella, taraftarlara hak verdi.

"İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok."

"MAÇTAN DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

İtalya karşısındaki mağlubiyetin ardından özgüvenlerini kaybetmemeleri gerektiğinin altını çizen Montella, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

"Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz."

İstifaya niyeti yok! Montella neler söyledi neler: "Gol atan forvet yok o ikisinin heykelini dikerim" 1

BARIŞ ALPER VE KEREM İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Vincenzo Montella, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen eleştirilere de yanıt verdi. İki futbolcunun uzun süredir kendi pozisyonlarının dışında görev yaptığını hatırlatan deneyimli teknik adam, oyuncularına sahip çıktı.

"Barış ve Kerem, uzun zamandır burada kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çok mücadele edip fedakarlık gösteren iki futbolcudan desteğimi hiçbir zaman esirgemem. Açıkçası heykellerini bile dikesim geliyor. O yüzden kesinlikle herkesin Milli Takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum."

İstifaya niyeti yok! Montella neler söyledi neler: "Gol atan forvet yok o ikisinin heykelini dikerim" 2

"2019'DAN BERİ TÜRK FORVET YOK"

Montella, A Milli Takım'ın santrfor tercihleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede de bulundu. Türkiye'de yerli golcü konusunda yaşanan sıkıntıya işaret eden İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir detay var; 2019'dan beri farkındaysanız Milli Takım'da sürekli kendi takımında oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de."

Montella'nın özellikle Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na verdiği destek ile Türk futbolundaki santrfor sorununa ilişkin sözleri, İtalya mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamaların öne çıkan bölümleri oldu.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'in İtalya maçı sonrası sözleri gündem oldu!Fatih Terim'in İtalya maçı sonrası sözleri gündem oldu!
TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!
Anahtar Kelimeler:
milli takım montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.