İbrahim Hacıosmanoğlu o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!

Türkiye-İtalya karşılaşmasında Bursa tribünlerinin tepkileri devam etti. Tribünlerde organize şekilde "Villa versene Hacıosmanoğlu" tezahüratları yapılırken, bu tezahüratların ardından Hacıosmanoğlu'nun stadyumdan ayrıldığı öne sürüldü.

TRİBÜNLERDEN "VİLLA VERSENE HACIOSMANOĞLU" TEZAHÜRATI

İtalya karşısında alınan farklı skorun ardından Bursa'daki tribünlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik tepki yükseldi. Taraftarlar organize şekilde "Villa versene Hacıosmanoğlu" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU STADYUMU TERK ETTİ İDDİASI

Söz konusu tezahüratların ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun stadyumu terk ettiği iddia edildi. Tribünlerdeki protestolar karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da devam etti.

İTALYA FARKI 3'E ÇIKARDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında İtalya bir gol daha buldu. 51. dakikada gelen golle skor Türkiye 1-4 İtalya oldu.