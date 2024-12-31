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Fatih Terim'in kızı cesur pozuyla gündemde! "Hayatımda ilk kez sosyal medyada zayıf olduğum bir anı paylaşıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.12.2024 08:56
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Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fatih Terim'in kızı Buse Terim 26 kilo vermişti. Bir süre önce boşanan Buse Terim cesur pozuyla 2024'ü değerlendirdi.

Fatih Terim'in kızı cesur pozuyla gündemde! "Hayatımda ilk kez sosyal medyada zayıf olduğum bir anı paylaşıyorum"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim verdiği kilolarla bir dönem çok konuşuldu. 26 kilo veren Terim,"Benim uyguladığım sistem Aralıklı Oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum" demişti.

Son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiren Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Volkan Bahçekapılı ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Buse Terim iddialı pozlarını paylaşarak 2024 yılını değerlendirdi.

"Hayatımda ilk kez sosyal medyada zayıf olduğum bir anı paylaşıyorum. Çünkü 2024 böyle başladı. Bence bu anları göstermek, gerçekliğimi paylaşmak açısından bana çok önemli ve samimi geliyor artık" diyen Buse Terim şunları söyledi:

"Evet, zor bir yıldı. Defalarca dibe vurup yeniden ayağa kalkmam gerekti. Çok çalıştım, yoruldum ama her seferinde kendimi toparlamayı başardım. Dostlarım, ailem ve sevdiklerim sayesinde hayatın içinde küçük de olsa keyifli anlar bulup onlara tutundum. Gülmek, eğlenmek ve minnet duymak her zaman bir çıkış yolu oldu. Şimdi bu yıla geri dönüp baktığımda, bir yandan hüzünleniyorum, diğer yandan kendimi tebrik ediyorum. O zor anları aşabildiğim için kendime teşekkür ediyorum.

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Bu yazıyı okuyan herkese söylemek istediğim bir şey var: Hayat bazen bizi dibe çekebilir. Ama o dipten yukarı çıkmak, yalnızca bizim elimizde. Hepimiz bu güce sahibiz. Eğer sen de şu an zor bir dönemin içindeysen, bil ki o güç senin içinde var. Ayağa kalktığında, hayatının nasıl değiştiğini ve ne kadar yol aldığını şaşkınlıkla göreceksin. Unutma, her düşüş yeni bir başlangıçtır."

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Anahtar Kelimeler:
buse terim
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