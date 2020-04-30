Fatih Terim'in mesajı Survivor'da gündem oldu

Survivor’da Galatasaray teknik direktörü yarışmacılardan birine yolladığı selam gündem oluşturdu.
Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalı olması ile bilinen Ardahan’a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı. Terim’in yolladığı selamı yarışmada açıklayan, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, “Ardahan, Fatih Terim’den sana selam var. ‘Toprağıma selam söyle’ dedi” ifadeleriyle Terim’in selamını iletti.
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