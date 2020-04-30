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Fatih Terim'in mesajı Survivor'da gündem oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Fatih Terim Survivor yarışmacılarından Ardahan'a mesaj gönderdi. Fatih Terim'in gönderdiği mesajı yarışmada, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı okudu.

Survivor’da Galatasaray teknik direktörü yarışmacılardan birine yolladığı selam gündem oluşturdu.

Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalı olması ile bilinen Ardahan’a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı. Terim’in yolladığı selamı yarışmada açıklayan, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, “Ardahan, Fatih Terim’den sana selam var. ‘Toprağıma selam söyle’ dedi” ifadeleriyle Terim’in selamını iletti.


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