Fatih Terim'in o hali dikkat çekti

Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşta sert ve imâlı sözler sarf eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç esnasındaki düşünceli hali objektiflerden kaçmadı. Özellikle 8. dakikada gelen Dibate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Başarılı teknik adam maç öncesi isim vermeden de olsa hafta içi yaşananlardan dolayı başkan Mustafa Cengiz'i kastederek sert açıklamalarda bulunmuştu. Terim sözlerini, "Maç sonu yine konuşuruz" diyerek sonlandırmış ve söyleyecek daha fazla sözü olduğunu belirtmişti.



