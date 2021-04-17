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Fatih Terim'in o hali dikkat çekti

17.04.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçı öncesinde ve esnasında moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü. Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa, hafta içi yaşananlarla ilgili uzun bir değerlendirme yapmış ve sözlerini "Maç sonu daha detaylı konuşuruz" diyerek bitirmişti. Terim'in maç sırasındaki düşünceli hali de dikkat çekti.

Fatih Terim'in o hali dikkat çekti

Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşta sert ve imâlı sözler sarf eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç esnasındaki düşünceli hali objektiflerden kaçmadı. Özellikle 8. dakikada gelen Dibate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Başarılı teknik adam maç öncesi isim vermeden de olsa hafta içi yaşananlardan dolayı başkan Mustafa Cengiz'i kastederek sert açıklamalarda bulunmuştu. Terim sözlerini, "Maç sonu yine konuşuruz" diyerek sonlandırmış ve söyleyecek daha fazla sözü olduğunu belirtmişti.


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