Fatih Terim'in prensiydi! Okan Buruk Taylan Antalyalı'ya kapıyı gösterdi... "Kendine kulüp bul"

Galatasaray'da geçen sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı takıma geri dönse de teknik direktör Okan Buruk, Antalyalı'ya kapıyı gösterdi.

SAMSUNSPOR'DA DEVAM EDEBİLİR

Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunda forma bulma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak isterken, Samsunspor’un transfer yasağı nedeniyle kadroda bulunan oyuncularını tekrar kadroda tutabilir.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Geçen yıl performansıyla beğeni toplayan Taylan Antalya’nın takımda kalması, kırmızı-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Bu sebeple, Taylan’ın yeniden kiralanması için Galatasaray ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.