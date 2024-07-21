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Fatih Terim'in prensiydi! Okan Buruk Taylan Antalyalı'ya kapıyı gösterdi... "Kendine kulüp bul"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 10:57
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Galatasaray'da Fatih Terim döneminin vazgeçilmez isimlerinden olan Taylan Antalyalı takıma geri dönerken, Okan Buruk kendisine kulüp bulmasını istedi. İşte detaylar...

Fatih Terim'in prensiydi! Okan Buruk Taylan Antalyalı'ya kapıyı gösterdi... "Kendine kulüp bul"

Galatasaray'da geçen sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı takıma geri dönse de teknik direktör Okan Buruk, Antalyalı'ya kapıyı gösterdi.

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SAMSUNSPOR'DA DEVAM EDEBİLİR

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Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunda forma bulma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak isterken, Samsunspor’un transfer yasağı nedeniyle kadroda bulunan oyuncularını tekrar kadroda tutabilir.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Geçen yıl performansıyla beğeni toplayan Taylan Antalya’nın takımda kalması, kırmızı-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Bu sebeple, Taylan’ın yeniden kiralanması için Galatasaray ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Taylan Antalyalı galatasaray
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