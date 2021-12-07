Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen idmanına katılan Fatih Terim'in mide-bağırsak rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi. Peki Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl?

FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün takımla beraber katıldığı öğlen antrenmanı sonrasında şiddetli şekilde bel ağrısı yaşamaya başladı. 68 yaşındaki teknik direktör ağrıları geçmeyince kontrol için hastaneye götürüldü. Daha sonra Terim’in mide-bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ünlü ismin genel durumunun iyi olduğu belirtildi ve Terim için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak hocalarına büyük destek gönderdi.

Perşembe günü Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da Terim’in takımın başında olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Terim'in maçta yer alıp almayacağı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

İşte Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan son açıklama:



"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."

