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Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2024 22:51
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı!

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

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AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de 1-0 kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

RAKİPLER 1 MAÇ BERABERE KALSA BİLE MATEMATİKSEL OLARAK BİTECEK

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Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

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