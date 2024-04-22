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  4. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'u yakından ilgilendiren doping skandalı patlak verdi! Golcü oyuncu Fortis Ioannidis'ten açıklama geldi...

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'u yakından ilgilendiren doping skandalı patlak verdi! Golcü oyuncu Fortis Ioannidis'ten açıklama geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 16:33
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Yunanistan'da şampiyonluğa koşan Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takımın golcü oyuncusu Fotis Ioannidis hakkında çıkan doping iddialarına yanıt veren Fatih Terim oyuncusunu savundu.

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'u yakından ilgilendiren doping skandalı patlak verdi! Golcü oyuncu Fortis Ioannidis'ten açıklama geldi...

Yunanistan'da doping krizi patlak verdi. Panathinaikos forması giyen Fotis Ioannidis hakkında şampiyonluğun son virajında skandal bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

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Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen Fotis Ioannidis'in Kazakistan ve Gürcistan maçlarında doping kontrolüyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilmişti. Fatih Terim, "Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor. Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

BAKASETAS SAVUNDU: "KARALANMAMIZI ANLAYAMIYORUM"

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Son oynanan maçın ardından konuşan Bakasetas, "Yunan milli takımının kaptanı olarak bir şey söylemek istiyorum. Oyuncuların isimlerinin bu şekilde karalanmasının nedenini anlayamıyorum çünkü çeşitli isimlerden bahsediliyordu. Üstelik öncesinde elemeleri geçemememiz gibi bizim için hayal kırıklığı yaratan bir olay varken. Bunu sindirmek biraz zaman alacak. Yine de oyuncuları ve sporcuları olabilecek en kötü şekilde karalayan insanlar var." dedi.

"KORKACAK BİR ŞEYİM YOK"

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İddiaların merkezinde bulunan Fortis Ioannidis ise, "Söyleyecek bir şeyim yok. Cevabım her zaman olduğu gibi sahada verilecek. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben her şeyi olabildiğince temiz yapan bir insanım, adilim, dolayısıyla korkacak bir şeyim yok." açıklamasında bulundu. Fotis Ioannidis bu sezon Panathinaikos formasıyla 41 maçta sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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