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Fatih Terim'in TFF'ye yaptığı savunma ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in kulüp hukuk departmanını kullanmadan kendi imzasıyla TFF'ye gönderdiği savunmada isnat edilen fiilin haksız ağır tahrik neticesinde meydana geldiğini iddia etti.

Fatih Terim'in TFF'ye yaptığı savunma ortaya çıktı!

10 maç men cezasına çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye sunduğu savunma ortaya çıktı.

KULÜP DEĞİL, KENDİSİ SAVUNDU

Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

SEBEP, HATALI TAÇ KARARI!

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik haraket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini
gösterdi.

YARGITAY KARARLARI ORTADA

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.

GÜNEŞ VE SERGEN YALÇIN'A 1 MAÇ ÇIKMIŞTI

Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı savunmasında benzer sözlü eylemlerden dolayı sadece bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi. Terim, geçen sezon 8 mart tarihinde oynanan Konyaspor-Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın keza yine 23 eylül tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerden dolayı sadece bir maç ceza almasının sevk edildiği eylemle örtüştüğünü ancak diğer eylemlerin yargılamasının sportmenliğe aykırı hareket kapsamında değerlendirilirken, kendisinin hakaretten değerlendirilmeye alınmasının yanlışlığına dikkat çekti.

TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM KULLANILMALI

Tecrübeli hoca, federasyondan verilecek olan cezanın ağır haksız tahriğin ve müsabaka sonrası rakip takım futbolcu ve yöneticilerine gösterdiği misafirperver yaklaşımında göz önüne alınarak değerlendirilmesini talep etti.

İŞTE AYDINUS'UN KULÜBE GELEN RAPORU

Bu arada teknik direktör Fatih Terim'in ağır ceza almasında etkin olan hakem Fırat Aydınus'un TFF'ye verdiği ve federasyonunda savunma almak için Galatasaray kulübüne gönderdiği raporunun orjinali de Sporx.com ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübün teknik adamı Terim'in sevkinin ekine iliştirilerek kulübe gönderilen Aydınus'un raporunda Terim'le ilgili, "... Teknik sorumlu maç bitiminde sahanın içinde bana doğru gelerek bu maçı bu hale siz getirdiniz. Ya sen kalacaksın ya ben kalacağım. Maç sonunda konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Bu maçı senin gibi hakemler a... s..." dedi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim tff

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sen bu ülkenin görmediği ne diyim zavallı teknik direktörüsün utanmıyorsun milli takımdan tüyü bitmemiş yetimin parasını alıyorsun utanmıyorsun hakemlere hakaret ediyorsun vatandaşın dükkanın basıyorsun haneye tecavüz ediyon bir suç yok peki ben askeri üçretle çalışan biriyim sana bunların hepsi hak herşeye müstahaksın
Konuşurken mangalda kül bırakma. Ceza gelince kıvır. Tıpkı Kebapçının mekanını basmaya gidip dayak yiyip kaçman gibi.
ÇOK GÜZEL BİR SAVUNMA!EMRE BELÖZOĞLU BİR SÜRÜ MAÇTA ANA AVRAT DÜMDÜZ GİTMİŞTİ VE HİÇ CEZA ALMAMIŞTI!
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