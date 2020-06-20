Fatih Terim'in torunları tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılıların Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Torunlarının fotoğraflarının Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde yer aldığını belirten Terim, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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