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Fatih Terim'in Trabzon dönüşündeki konuşması

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Oyuncular Göztepe maçında olduğu gibi Trabzonspor zaferini de Fatih Terim'e adadı. Tecrübeli hoca dönüş yolunda kısa bir konuşma yaptı.

Fatih Terim'in Trabzon dönüşündeki konuşması

Alanyaspor'un Gaziantep'e yenilmesiyle bu sezon ilk defa bir haftayı lider kapatan Galatasaray, son dönemde yaşanan sakalık, hastalık gibi sebeplerle birçok maçında kadro bile kurmakta zorlanmıştı oysa. Ancak bu olumsuzluklara rağmen çok iyi bir performans gösteren sarı kırmızılılar yıldız oyuncularından mahrumçıktığı karşılaşmalarda topladıkları puanlarla zirveye çıkmayı başardı. Karagümrük mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı oyuncular kendi aralarında bir toplantı yapıp kötü sonucun sorumluluğunu üstlerine almışlardı.

TERİM'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA TEŞEKKÜR

Son iki maçına kenarda Fatih Terim olmadan çıkan Cimbom'u kamçılayan olay da aslında tecrübeli hocanın aldığı ceza oldu. Tabloyu değiştirmek için kenetlenen oyuncular önce Göztepe ardından da Trabzonspor galibiyetlerini Terim'e armağan etti. Trabzon dönüşünde oyuncularını tek tek tebrik eden Fatih Hoca "Bu performansın devamını istiyorum. G.Saray'ın yeri her zaman zirvedir. Önemli olan şimdi değil, ligin sonunda puan cetvelinin en üstünde yer almaktır. Bunu başaracağız, biliyorum" ifadeleriyle teşekkür etti.

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