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Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş'tan gönderme

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş, sosyal medya hesabından Jose Mourinho'nun verdiği röportajı paylaştı. Sümertaş, Terim'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "Biz adı geçenlerin pekçoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı" açıklamalarından alıntı yaptı.

Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş'tan gönderme

Dünyaca ünlü menajer Jose Mourinho, 433'e özel bir röportaj verdi. Bu röportajda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yine Galatasaray'da da forma giyen Wesley Sneijder de yer aldı.

Galatasaray Futbol A Takımı Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Twitter hesabından Jose Mourinho'nun röportajını paylaşarak, Fatih Terim'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalardan alıntı yaptı.

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Hande Sümertaş videoyu paylaşarak, "Biz adı geçenlerin pekçoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı" ifadelerine yer verdi

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