Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan transfer müjdesi! Telefonu eline aldı

Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda transfer operasyonuna erken başladı.

ORTA SAHAYA YILDIZ HAMLESİ

Yeni sezonda Avrupa’da daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray’da öncelik orta saha takviyesi oldu. Yönetim, Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Bernardo Silva için girişim hazırlığında.

Teknik heyetin uzun süredir takip ettiği Portekizli yıldızın, takımın oyun yapısına uygun olduğu düşünülürken transfer için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

İLKAY'DAN TELEFON BOMBASI!

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan da Bernardo Silva iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Katıldığı programda transfer sorusuna yanıt veren İlkay, "Nasip, kısmet. Numaram onda var, düşünüyorsa telefonum hep açık. Tabii ki isteriz." ifadelerini kullandı.

İki futbolcu daha önce Manchester City formasıyla uzun yıllar birlikte görev yapmış ve birçok başarı yaşamıştı.

BERNARDO SILVA’NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon İngiliz ekibiyle toplam 51 resmi karşılaşmada forma giyen Bernardo Silva, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Deneyimli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararının sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.