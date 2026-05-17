Fenerbahçe'nin eski hocası Mourinho sezonu bitirdi! Hiç beklenmedik karne...

Benfica, Portekiz Ligi’nin son haftasında Estoril deplasmanında 3-1 kazanarak sezonu namağlup tamamladı. Jose Mourinho’nun ekibi ilk 16 dakikada bulduğu gollerle maça damga vururken ligi 80 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Estoril ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Antonio Coimbra da Mota'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica 3-1'lik skorla kazandı.

Jose Mourinho ile son maçında Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richard Rios, 15. dakikada Alexander Bah ve 16. dakikada Rafa Silva attı.

Estoril'in tek golü 90+1. dakikada Peixinho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Benfica, ligi 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup ve 80 puanla 3. sırada bitirdi.

Estoril ise ligi 39 puanla 10. sırada noktaladı.

