Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Tecrübeli çalıştırıcı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı... İşte sözleşme detayları

Kariyerinde son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve Yunanistan macerasının ardından herhangi bir ekibi çalıştırmayan Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor.

İSTANBUL'DAN AYRILIYOR

Yeni adresinin neresi olacağı merak edilen tecrübeli çalıştırıcının Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Terim'in gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacağı bildirildi.

ANLAŞMA DETAYLARI...

Al Shabab ile Fatih Terim arasındaki anlaşmanın başlangıçta 6 aylık olduğu öğrenilirken 1 yıl da opsiyon bulunduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli çalıştırıcı Suudi kulübünden 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

PEREIRA ÇALIŞTIRIYORDU

Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.