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Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Tecrübeli çalıştırıcı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı... İşte sözleşme detayları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.12.2024 11:34
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Yunan ekibi Panathinaikos'un ardından herhangi bir takım çalıştırmayan ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Tecrübeli çalıştırıcı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı... İşte sözleşme detayları

Kariyerinde son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve Yunanistan macerasının ardından herhangi bir ekibi çalıştırmayan Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor.

İSTANBUL'DAN AYRILIYOR

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Yeni adresinin neresi olacağı merak edilen tecrübeli çalıştırıcının Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Terim'in gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacağı bildirildi.

ANLAŞMA DETAYLARI...

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Al Shabab ile Fatih Terim arasındaki anlaşmanın başlangıçta 6 aylık olduğu öğrenilirken 1 yıl da opsiyon bulunduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli çalıştırıcı Suudi kulübünden 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

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Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

PEREIRA ÇALIŞTIRIYORDU

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Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

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Fatih Terim Teknik Direktör Vitor Pereira son dakika
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