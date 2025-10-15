Fatih Terim'in yeni adresini canlı yayında açıkladı! "Çok büyük ihtimalle Fatih Terim olacak..."

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cem Kınay, Fatih Terim'le ilgili flaş haberi verdi. Tecrübeli teknik adamın yeni adresine yönelik iddiayı gündeme bomba gibi bırakan Kınay'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK BÜYÜK İHTİMAL FATİH TERİM OLACAK"

Radyospor'a konuşan Cem Kınay, "Çekler Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya'nın yeni millî takım sorumlusu Nedved, Al-Shabab takımında CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak." ifadelerini kullandı.

ÇEKYA'DA AYRILIK RESMİLEŞTİ

Çekya Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını bildirdi. Teknik direktör arayışına başlayan Çekya'da en ön planda Fatih Terim yer alıyor.