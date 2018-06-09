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Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine Fatih Terim transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'in genç yıldızı İrfan Can Kahveci'yi takımında görmek istiyor.

Abdurrahim Albayrak devreye girecek

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Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı.

Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı.
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Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi.
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İrfan Can Kahveci henüz Gençlerbirliği'nde forma giyerken Fatih Terim'in dikkatini çekmişti.

İrfan Can Kahveci henüz Gençlerbirliği'nde forma giyerken Fatih Terim'in dikkatini çekmişti.
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İmparator, Milli Takım'da görev yaptığı dönemde genç yıldızı ilk kez kadroya davet eden teknik direktör olmuştu.

İmparator, Milli Takım'da görev yaptığı dönemde genç yıldızı ilk kez kadroya davet eden teknik direktör olmuştu.
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İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta 1190 dakika oynadı.

İrfan Can Kahveci bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 25 maçta 1190 dakika oynadı.
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Sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. 5 sarı kart gördü. Hücum performansı yetersiz kalmıştı.

Sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. 5 sarı kart gördü. Hücum performansı yetersiz kalmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig İrfan Can Kahveci

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