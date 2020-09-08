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Fatih Terim istedi, Bruma'ya teklif götürecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

PSV'yi takasta Babel'i önererek ikna etmeye çalışan Galatasaray, Bruma'dan ise olumlu yanıt aldı.

Fatih Terim istedi, Bruma'ya teklif götürecek!

Arda, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimlerin yanına mutlaka hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Bruma'nın ismini yönetime verdi.

Eski öğrencisiyle hala yakın ilişkiler içinde olan Terim, ligin başlamasına kısa süre kala neler yapabileceğini bildiği için Bruma'yı takımda düşünüyor. Galatasaray Yönetimi bu konuda hemen harekete geçerken, takas formülü üzerinden çalışmalar başlamıştı. Cim Bom, Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda ülkesine dönmeye sıcak bakan Ryan Babel'i PSV'ye önerecek. Teklifin kabul edilmesi halinde Bruma istenecek.

HOCAYA VİDEO GÖNDERDİ

Kulüpler düzeyinde ilk adımlar atılırken, Bruma cephesi de yoklandı. Portekizli kanat, PSV'nin ikna edilmesi durumunda seve seve Galatasaray'a gelebileceğini Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonellerine iletti. Fatih Terim'i çok seven hatta son doğum günü kutlamasında bile kutlama videosu gönderen Bruma'nın en azından 1 seneliğine yuvaya dönmesi hedefleniyor. (Akşam)

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