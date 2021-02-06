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Fatih Terim, "Kadıköy'de kazanıp lider olmak önemliydi"

06.02.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim, "Kadıköy'de kazanıp lider olmak önemliydi"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BABAMIN RUHU ŞAD OLSUN"

"Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum."

"GERÇEK SAĞLIK ÇALIŞANLARNA ARMAĞAN OLSUN"

"Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık."

"NE DÜŞÜNDÜYSEK OLDU"

"Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Topu alacağımızı biliyorduk. Buradan kazanacağı toplarla sıkıntı yaratacakları analizlerimizle çok açıktı. Deplasman veya içerisi, oyun tarzımızdan ödün vermedik. İlk 30 dakika, yüzde 60'lara varan bir topun sahibi artı pozisyonlar da bulduk.

"NASIL PENALTI ÇALINMAZ?"

"Burada dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır. İçeride de VAR'da da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik. Donk'a yapılan nasıl penaltı çalınmaz, bilmiyoruz. Kazanmışken de gayet nezaketli şekilde konuşalım. Martin bile tartışılabilir. Donk, tartışmaya açık değil"

"LİDER OLUNACAK YERDE KAZANDIK"

Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar atacaklardı. Sürpriz değildi bize. Zaten çalışmıştık. Bizim kendimize ait bir oyun planımız var, vazgeçmedik. Muhakkak maçın sonları sıkıntılı geçilebilir. Sakatlıklar olabilir. Orayı da çok iyi geçtik. Bütün oyuncuları kutluyorum. Tam yerine, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar.

"KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

"Oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiç taşımadık. Tüm camiamıza armağan olsun."

MUSTAFA MUHAMMET

"1.5 maç oynadı Muhammet. Başka bir ülkede ilk defa çıkıyor. Böyle bakınca genç bir adam. Dili aynı değil. Belki antrenman şekilleri değişik. Ülke, şehir başka ama kolay adapte oldu. Kafalarından bir tanesi olsa başka türlü olurdu. Çok daha iyi performanslar alacağız. Çok iyi çocuk, karakter. Muhammet önemli bir açığımızı kapatacak."

"FALCAO HOŞ GELDİ"

"Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncudur. 1 değil 2 santrfor oynarız kesinlikle ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz."

GEDSON FERNANDES

"Gedson'u da son negatifleri çıktıktan sonra, karantina süreci bittikten sonra... Buna dikkat eden bir sağlık heyetimiz var. Onu da Türk futbolseverlerle tanıştıracağız. Oyuncu eksik olunca hiç şikayet etmedim, fazla olunca nedir bu fazlalık diyecek halimiz yok."

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

"Çarşamba pazar geliyoruz, son 5-6 haftaya bakınca 4 maçın 3'ü deplasman, içeride Başakşehir, Fenerbahçeler falan önemli takımlarla oynuyoruz. Buradan çıkmak önemliydi. Hele lider olarak buradan çıkmak önemli. Gelenlerle beraber bu havayı atmosferi momentumu devam ettireceğiz inşallah."

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