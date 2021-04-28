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Fatih Terim kararını verdi!

28.04.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da başkan olması için yoğun baskı yapılan Fatih Terim gelecek sezon da teknik direktörlük koltuğunda oturmak istiyor.

Fatih Terim kararını verdi!

29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

DEVAM ETMEYE SICAK BAKIYOR

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK

Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

TEKNİK HEYET DEĞİŞECEK

Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sergen şutlayacak bunu :) Şampiyon Beşiktaş yazdıracağız. TEK BÜYÜK BEŞİKTAŞA SELAM DUR !!
yav bu fener şampiyonluk yarışında değilmi gs yle bjk e aynı saatte oynuyorda fener bunlardan 1 gün sonra oynuyor ona göre maça çıkıyor bu milleti kerizmi sanıyorlar yoksa öylemi görüyorlar, tff aleni burada kayırıyor feneri, ala vere dalavere millet görmüyor siz işinize bakın çevirin kaz yanmasın.

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