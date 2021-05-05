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Fatih Terim kendisine küfür eden kişiden tazminat istedi

05.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi.

Fatih Terim kendisine küfür eden kişiden tazminat istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.

KAYNAK: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
TERİM SENDE YAŞININ ADAMI DEGİLSİN KENDİNİ İZLEDİMİ HİÇ UTNANMIYORMUSUN. ATATÜRKÜN. SPOR KARDEŞLİK SÖZÜ HİÇMİ AKLINA GELMİYOR. SEN SANKİ MAÇ DEGİL SAVAŞ YAPIYORSUN
al o parayı bağış yap ,o dengesizde sevmese bile saygı duymayı öğrensin.
Küfür aciz ve cahil insanın arkasına saklandığı hareket biçimidir..

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