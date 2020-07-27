Fatih Terim küme düşen 2 takımdan 5 yıldızı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray, küme düşen Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre, Kayserispor'dan ise Lung, Hasan Hüseyin Acar ve Mensah'ı istiyor.

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig’den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

LUNG, MENSAH VE HASAN HÜSEYİN LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor’da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung’un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar’la ilgileniyor.

ROBİN YALÇIN VE GÖKHAN TÖRE MASADA

Aslan, Yeni Malatyaspor’dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin de transferini masaya yatırdı. Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

TERİM TRANSFERDE ISRARCI

Teknik Direktör Fatih Terim’in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi. (Ajansspor)

