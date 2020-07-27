SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim küme düşen 2 takımdan 5 yıldızı istiyor

Fatih Terim küme düşen 2 takımdan 5 yıldızı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Galatasaray ezber bozmaya hazırlanıyor. Önceki yıllarda popüler futbolcuları transfer eden Galatasaray, bu kez küme düşen takımda oynayan, başarılı performansıyla dikkati çeken oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim'in Süper Lig'den istediği 5 transfer...

Fatih Terim küme düşen 2 takımdan 5 yıldızı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray, küme düşen Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre, Kayserispor'dan ise Lung, Hasan Hüseyin Acar ve Mensah'ı istiyor.

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig’den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

LUNG, MENSAH VE HASAN HÜSEYİN LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor’da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung’un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar’la ilgileniyor.

ROBİN YALÇIN VE GÖKHAN TÖRE MASADA

Aslan, Yeni Malatyaspor’dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin de transferini masaya yatırdı. Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

TERİM TRANSFERDE ISRARCI

Teknik Direktör Fatih Terim’in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi. (Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Selçuk İnan'a duygusal vedaSelçuk İnan'a duygusal veda
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Başakşehirli futbolcular ölümden döndü!

Başakşehirli futbolcular ölümden döndü!

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Galatasaray, kaleci transferini tamamladı!

Galatasaray, kaleci transferini tamamladı!

Maç sonunda Bursaspor karıştı! ''Bize ihanet etti!''

Maç sonunda Bursaspor karıştı! ''Bize ihanet etti!''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Arda Turan transferinde mutlu son

Arda Turan transferinde mutlu son

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın 2020-21 sezonu formaları belli oldu

İşte G.Saray'ın yeni sezon formaları!

Emre Kılınç ile Sivasspor yolların ayrıldığını açıkladı

Sivasspor'dan ayrıldı! Yeni takımına gidiyor...

Fatih Terim küme düşen 2 takımdan 5 yıldızı istiyor

Terim'in küme düşen takımlardan istediği 5 isim!

Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaşma sağladı

Galatasaray, kaleci transferini tamamladı!

Yusuf Erdoğan itiraf etti: Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum

''Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum''

Selçuk İnan’a takım arkadaşlarından videolu veda

Selçuk İnan'a duygusal veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.