Fatih Terim maaşların yüzde 40'ını cebinden ödemiş

Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakârlığa imza attı. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadı.
Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü. (Akşam)
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