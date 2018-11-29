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Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2018 08:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lookomotiv Moskova'nın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes ile ilgili transfer iddialarına yanıt verdi. Fatih Terim, Manuel Fernandes'in gündemlerinde olmamasına karşın futbolda her an her şeyin değişebileceğini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya kaybettikleri maçın ardından Rus basınından gelen transfer sorusuna yanıt verdi.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Rus ekibinden büyük ihtimalle ayrılması beklenen Manuel Fernandes'in Galatasaray'ın transefer gündeminde olup olmadığı Fatih Terim'e soruldu.

Fatih Terim, 32 yaşındaki Portekiz futbolcu ile ilgili soruya "Manuel Fernandes çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok da beğendiğim bir isim. Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Ancak şu an öyle bir şeyimiz yok." şeklinde yanıt verdi.

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Galatasaray fatih terim manuel fernandes

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nerde kalmıştın imPARAtor??böyle saplarlar..köy takımınada yenildiniz...beter ol...
50yaşında olsa bile 10tane belhanda eder
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