SPOR

Fatih Terim, Muğdat Çelik'i ilk 11'de düşünüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son olarak Sinan Gümüş'ün de sakatlık yaşaması sonrasında Fatih Terim'in kime görev vereceği netleşti. Terim'in kafasında Muğdat Çelik var.

Fatih Terim, Muğdat Çelik'i ilk 11'de düşünüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde forvet hattında Sinan Gümüş'ün de sakatlık yaşaması işleri karıştırdı. Galatasaray'da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve arka adalesinde zorlanma oluşması nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Sinan Gümüş'ün yerine bu sezon ilk kez Muğdat'ın forma giymesi gündeme geldi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Muğdat Çelik'e taktiksel antrenmanlarda forvette görev verip performansına göre ilk kez 11'de oynatmayı gündemine aldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor ile 35 karşılaşmada 2,155 dakika süre alan Muğdat Çelik bu süreçte takımı adına 7 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Muğdat Çelik 3'ü lig olmak üzere 5 karşılaşmada forma giydi. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim Atiker Konyaspor

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Muğdat o ruhsuz sinan ve erenden daha iyidir! enazından mücadele eder,formasını terletir!
bi zahmet
zartparator
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