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Fatih Terim öfkeli: Takımıma yakıştıramadım!

19.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim, Rizespor maçının ardından açıklama yaptı.

Fatih Terim öfkeli: Takımıma yakıştıramadım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'a 4-3 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Birçok şeyle karşılaştıklarını söyleyen Terim, "Neredeyse maça 1-0 başladık. Yani hiç olacak bir pozisyon değil. 90 dakikayı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek, hatta gelmeyecek her şeyle karşılaştık." dedi.

Kaybetmemeleri gereken bir maçı kaybettiklerini söyleyen deneyimli hoca, "Birkaç dakikalık şoku atlattıktan sonra oyunu tamamen kontrol altına aldık. Herhangi bir pozisyon vermeden 2 gol yedik. 1-0'ın üstünden şahane bir golle 2-1 öne geçtik. Yine oynuyoruz. Hatta, bize olan bir duran topun arkasından Etebo aklınca driplin yapacağına Emre'ye oynasa, sürmeyi tercih etti. Oyunun kopması için önemli bir fırsattı. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini yaptık. Diğerini de yaptık. İkinci sol ayaklı. 2-2'yle girdik. 0-0 gibi girmiş olabiliriz. Türkiye'nin en az gol yiyen takımısınız. Oynayanlar yine bunlardı. Sonrasında yine böyle komik bir golle 3-2 geriye düştük. 3-3'ü bulduk, fakat eksildik. 10 kişi kaldık. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor, 1 metre dışarıda. O kadar hazır ki, olsa bir şey de versem.. İlk defa bir büyük takım maçında. Bize deniyor zaten MHK en'leri in'leri. Bazı değişiklikler yaptık ama sonuç itibariyle oyunun kopuşu, eksikken ikinci topa yönelme, oradan sonra da çok zordu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. En az yiyen takım... Onu da çıkarmak için uğraştık. Olmadı. Maalesef. Futbol öngörülen bir şey değil muhakkak. Hata yapanlar için söylüyorum, herhangi pozisyon yokken, çok iyi oynarken diğer oyuncular da bunun altından kalkabilecek... Biz biraz kırılgan bir takımız. Emre Akbaba, Emre Kılınç'tı. Ben de olsam moralim bozulabilir, kalkamayabilirdim. Anlatılabilecek gibi değil yaptığımız hatalar. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım takımıma. Olmamalıydı bu. Oyuna baktığımızda, 10 kişi kalana kadar bir sıkıntı yok. 11'e 11 devam etsek 3-3'ten sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de getirdiği karşılık. Ben açıkçası 'Ya 1 farkla mağlubuz, ben yine oyunumu, oyuncularımı koruyayım' diyen bir hoca değilim. Doğru oyun hangisiyse bana göre, bu seviyelerde bunu oynamaya çalışırım, kaybederim, kazanırım. Galatasaray'da gerçek üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik." dedi.

Kredilerini yitirdiklerini söyleyen tecrübeli antrenör, "Klasik kalkıp bu maçtan sonra ya çok maç var... Var, var ama büyük avantajı kaçırdık. Bu kaçırdığın avantaj da son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek, birçok kredimizi, avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Muhakkak herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok. Rakiplerimiz birbiriyle oynarken kazanmamızın vereceği efekt başka. Dediğim gibi oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hiçbir zaman hatalarını yüzüne söyler kimseyle paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
rize çayı demli geldi valla
bırak ya. kazansan ne olacak rizeden 4 gol yiyen takim zaten sampiyon olmasin
11yanlış çıkart her maç,çift forvet çıkıyorsun,emre akbaba,ile nasıl besliyrceksin, forveti, emre akbabayı oynatmasan her maç ,babeli 11 e koyuyon yada kurtarıcı olarak alıyorsun,açıklamada hızlı adamları koyman lazımken ,hantal çöpleri koyuyon sonra, yenilip herkesi strese koyuyorsun.

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