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Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik, olmadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2020 23:20 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçını değerlendirdi. 90 dakika boyunca kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Terim transfer konusuna da değindi ve "Okay'ı (Yokuşlu) istedik, ama maalesef kulübü vermedi. olmadı. Ama istedik. Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyorum. Her oyuncu bizi için değerli. Futbolun profesyonel yanı bu. Her şey olabilir. " şeklinde konuştu.

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik, olmadı!

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim'in, Okay Yokuşlu transferiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün maç boyunca oyunun hakimiydik. İkinci yarıda, bir maçta kazanılabilecek ne kadar pozisyon varsa daha fazlasını ürettik. Çabuk ve direkt paslarla kaleye gittik. Bu bizim adımıza sevindirici. Oyun hiçbir zaman aleyhimize dönmedi. Çok pozisyona girdik. Bunların gol olması lazım. Sonuç olarak ciddi bir sınavda yapılabilecek her şeyi yapmışız.

Belhanda veya bir başkası... Hepsi iyi oynadılar. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyorum. Her oyuncu bizi için değerli. Futbolun profesyonel yanı bu. Her şey olabilir. Maddi olanakların bu kadar zorlandığı bir ortamda tasarruflar her türlü kullanılabilir. Bir bildikleri vardır.

"OKAY'I İSTEDİK AMA OLMADI"

Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri isteyeceğimizi istediğimizi söyleyebilsek... Okay'ı (Yokuşlu) istedik, ama maalesef kulübü vermedi. olmadı. Ama istedik.

‘DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ"

“Mümkünse, olabilirse, el verirse 5 Ekim’e kadar da bazı şeyleri yapmaya çalışacağız. Ama bu dünyanın sonu değildir. Karamsar olacak halim yok. Söylenecek halim yok. Karalar bağlayacak halim hiç yok. Özellikle Galatasaray taraftarından ricam, yönetim kurulumuzla, camiamızla tam konsantre olup Mayıs’lara beraber koşmamızdır. Bildiğim kadarıyla 36 oyuncu aldıysak 50 oyuncu da gönderdik. İki kez şampiyon olduk, 4 kupa aldık ayrıca 33-34 milyon Euro kâr elde ettik. Demek ki doğru yoldayız. Bir oyuncuyu gelmesi adına fazla takım talipse, Galatasaray seçenek olamaz. Eğer Galatasaray tek seçenek değilse, oyuncuya da ısrarımız olmaz. Bunun da bilinmesini isterim. Yerli transfer piyasasında konumumuz bu”

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