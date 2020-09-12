Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik, olmadı!

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim'in, Okay Yokuşlu transferiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün maç boyunca oyunun hakimiydik. İkinci yarıda, bir maçta kazanılabilecek ne kadar pozisyon varsa daha fazlasını ürettik. Çabuk ve direkt paslarla kaleye gittik. Bu bizim adımıza sevindirici. Oyun hiçbir zaman aleyhimize dönmedi. Çok pozisyona girdik. Bunların gol olması lazım. Sonuç olarak ciddi bir sınavda yapılabilecek her şeyi yapmışız.

Belhanda veya bir başkası... Hepsi iyi oynadılar. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyorum. Her oyuncu bizi için değerli. Futbolun profesyonel yanı bu. Her şey olabilir. Maddi olanakların bu kadar zorlandığı bir ortamda tasarruflar her türlü kullanılabilir. Bir bildikleri vardır.

"OKAY'I İSTEDİK AMA OLMADI"

Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri isteyeceğimizi istediğimizi söyleyebilsek... Okay'ı (Yokuşlu) istedik, ama maalesef kulübü vermedi. olmadı. Ama istedik.