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Fatih Terim Osimhen-Icardi sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi! "Söylemem..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.11.2024 20:21
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Fatih Terim, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na katılmak adına geldiği Azerbaycan'da yoğun ilgiyle karşılanırken bir taraftarın sorduğu soru gündem oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim Osimhen-Icardi sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi! "Söylemem..."
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'a giden Galatasaray ve Türk Futbolu'nun efsane isimlerinden Fatih Terim burada büyük ilgi gördü.

Futbolseverlerin kendisini karşılamak için alana akın ederken Terim kendisine gelen bir soru karşısında bir anda şaşkına döndü.

'ICARDI Mİ, OSIMHEN Mİ?'

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Bir taraftar Terim'e doğru yaklaşırken kendisine 'Icardi mi, Osimhen mi?' sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir an duraksayan Terim, 'Söylemem' yanıtını verdi. Terim'in bu yanıtı orada bulunanları güldürdü.

DAHA ÖNCE YANITLAMIŞTI

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71 yaşındaki futbol adamı, İzmir'deki bir futbol konferansında 2 golcü oyuncu için benzer bir soruya yanıt vermişti. Terim açıklamasında "İki tane ayrı tip oyuncu. Bir tanesi 18 kutusu içinde bir tanesi hem içeride hem de dışarıda. Icardi, 18'in içindeki yeteneği dolayısıyla dünyanın sayılı oyuncularından biridir. Osimhen, akla gelmeyecek goller atabilen bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Terim son dakika galatasaray icardi Osimhen
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