Fatih Terim Osimhen-Icardi sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi! "Söylemem..."

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'a giden Galatasaray ve Türk Futbolu'nun efsane isimlerinden Fatih Terim burada büyük ilgi gördü.

Futbolseverlerin kendisini karşılamak için alana akın ederken Terim kendisine gelen bir soru karşısında bir anda şaşkına döndü.

Bir taraftar Terim'e doğru yaklaşırken kendisine 'Icardi mi, Osimhen mi?' sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir an duraksayan Terim, 'Söylemem' yanıtını verdi. Terim'in bu yanıtı orada bulunanları güldürdü.

DAHA ÖNCE YANITLAMIŞTI

71 yaşındaki futbol adamı, İzmir'deki bir futbol konferansında 2 golcü oyuncu için benzer bir soruya yanıt vermişti. Terim açıklamasında "İki tane ayrı tip oyuncu. Bir tanesi 18 kutusu içinde bir tanesi hem içeride hem de dışarıda. Icardi, 18'in içindeki yeteneği dolayısıyla dünyanın sayılı oyuncularından biridir. Osimhen, akla gelmeyecek goller atabilen bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.