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Fatih Terim Ozan Kabak'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek kulübesine gönderecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı ilk maçında genç Ozan Kabak yedek, iyileşen Maicon ise 11'de. Sol ayağındaki sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu, dünkü taktik antrenmanda as takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, savunmanın göbeğini Maicon-Serdar Aziz ikilisinden oluşturdu.

Fatih Terim Ozan Kabak'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek kulübesine gönderecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından "Maicon'un Lokomotiv Moskova maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz" demişti.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; sol ayağındaki ödem dağılan Brezilyalı futbolcu iyileşti ve dünkü taktik idmanda as takımda görev yaptı. Kasımpaşa'ya karşı performansıyla alkış alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takımdan kesen Fatih Terim, stoper ikilisini Maicon-Serdar Aziz'den oluşturdu. İmparator'un yarınki Lokomotiv Moskova maçında Brezilyalı savunmacının tecrübesine güvendiği öğrenildi.

G.Saray'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer olan Maicon 2 sezonda 40 resmi maça çıktı.

AKBABA SEFERBERLİĞİ

Kasımpaşa maçı sonrası kasığında zorlanma hisseden Emre Akbaba, dünkü idmana katılmadı. Çalışmasını salonda sürdüren yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi. Tedavisi süren Emre Akbaba'nın, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ozan Kabak fatih terim

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