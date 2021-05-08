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Fatih Terim, penaltı kararıyla çılgına döndü!

08.05.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Beşiktaş' konuk ettiği derbide mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verince sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim, kararın ardından üstündeki ceketi çıkartıp kulübeye fırlattı. Terim bir süre yan hakeme de sert itirazda bulundu. Yardımcıları sakinleştirdi.

Fatih Terim, penaltı kararıyla çılgına döndü!

Derbinin 39. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı ve Rachid Ghezzal topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren golü attı. Beşiktaş atağında kullanılan kornerde Donk ile Atiba arasındaki mücadelede Atiba yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır burada "devam" dedi.

VAR ÇAĞIRDI

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VAR hakemi Mete Kalkavan ise pozisyonun ardından devreye girdi ve Cüneyt Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi. Fatih Terim bu karardan sonra adeta çılgına döndü. Üstündeki ceketi fırlatarak hakeme tepki gösterdi. Yardımcıları tecrübeli çalıştırıcıyı zor sakinleştirdi.

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