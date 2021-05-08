Fatih Terim, penaltı kararıyla çılgına döndü!

Derbinin 39. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı ve Rachid Ghezzal topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren golü attı. Beşiktaş atağında kullanılan kornerde Donk ile Atiba arasındaki mücadelede Atiba yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır burada "devam" dedi.

VAR ÇAĞIRDI

VAR hakemi Mete Kalkavan ise pozisyonun ardından devreye girdi ve Cüneyt Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi. Fatih Terim bu karardan sonra adeta çılgına döndü. Üstündeki ceketi fırlatarak hakeme tepki gösterdi. Yardımcıları tecrübeli çalıştırıcıyı zor sakinleştirdi.

