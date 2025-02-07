Fatih Terim rakibine gol oldu yağdı, Al Khaleej’i 5-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü! Maç sonu başkanı sahaya indi ve bir söz verdi

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i 5-1 mağlup ederek yükselişine devam etti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda Al Shabab rakibine gol yağdırarak sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İlk yarısı eşitlikle geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında bambaşka bir Al-Shabab sahadaydı... Terim'in öğrencileri, Al Khaleej'i adeta sahadan sildi ve mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Al Shabab'ın gollerini Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) attı. Al Khaleej'in tek golü ise Abdullah Al Salem'den geldi.

SAHAYA İNDİ, SÖZ VERDİ!

Kulübün Başkanı Mohamad Almunajem, galibiyet sonrası oldukça memnun bir şekilde sahaya inerken Fatih Terim ile oyuncularını tebrik etti. Genç başkan, başarılı performansın devamı için prim sözü verdi.

TERİM SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Bu galibiyetle puanını 32'ye çıkaran Al Shabab, ligde üst sıralara doğru emin adımlarla ilerliyor. Al Khaleej ise 27 puanda kalarak sıralamada geriye düştü.

Fatih Terim'in ekibi, gelecek hafta kritik bir maçla serisini sürdürmeye çalışacak.