Fatih Terim, Rui Costa'yı arayıp bitirdi!

Galatasaray, Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

Tottenham'da kiralık olarak forma giyen ve biten kontratı sonrasında Portekiz kulübüne dönen 22 yaşındaki orta saha için G.Saray da devreye girdi.

Yapılan ilk temasların ardından Fatih Terim de birlikte Fiorentina ve Milan'da çalıştığı, şu anda Benfica'nın sportif direktörü olan Rui Costa'yı aradı. Yapılan görüşmede Fernandes için el sıkışılırken satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama anlaşması yapıldı. Toplam 3.5 milyon Euro maliyeti olan oyuncunun, satın alma bedeli ise Portekiz ekibi tarafından 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken ardından Tottenham yolunu tuttu.

