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  4. Fatih Terim sezon başında göndermişti... Stefan Kuntz milli takıma davet edecek!

Fatih Terim sezon başında göndermişti... Stefan Kuntz milli takıma davet edecek!

23.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak takımdan gönderilen oyuncular lige damga vurmaya devam ediyor. Giresunspor'un başarılı file bekçisi Okan Koçuk son Trabzonspor maçında iki penaltı kurtararak karşılaşmaya damga vurdu. Aynı şekilde Alanyaspor'a geri dönen Emre Akbaba ve Adana Demirspor'da muhteşem bir performans ortaya koyan Yunus Akgün de dikkat çekiyor.

Fatih Terim sezon başında göndermişti... Stefan Kuntz milli takıma davet edecek!

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, yeni açıklayacağı kadroda genç oyunculara da şans vermeyi düşünüyor. Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geride kalması sonrası Anadolu takımlarındaki futbolcular bir başka gözle izleniyor. Stefan Kuntz, Okan Koçuk ve Yunus Akgün'ü mercek altına aldı.

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STEFAN KUNTZ HABER GÖNDERDİ! MİLLİ TAKIM...

Adana Demirspor'da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, ligde 7 gol atmayı başardı. Yunus Akgün, kiralık olarak geldiği Galatasaray'a da iki gol birden atmayı başarmıştı.

Gelen bilgilere göre Stefan Kuntz'un yardımcıları Yunus Akgün ile temasa geçti. Oyuncunun gelişimini takip ettiklerini belirten antrenör ekibi Yunus'a müjdeli haberi verdi. Yunus Akgün'ün bir sonraki milli takım kadrosunda olması bekleniyor.

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OKAN KOÇUK DA MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLECEK

Aynı şekilde Fatih Terim'in tecrübe kazanması için Giresunspor'a gönderdiği Okan Koçuk'un da milli takım kadrosunda olması bekleniyor. Okan, ligde forma giyen yerli kaleciler arasında en başarılı performansı gösteren oyunculardan biri oldu.

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Okan Kocuk
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