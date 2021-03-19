SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı! Rizespor tribününe yürüdü

Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı! Rizespor tribününe yürüdü

19.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. 12 dakika uzatma süresinin verildiği müsabakada, sarı kırmızılı ekip geriye düşünce teknik direktör Fatih Terim, Rizespor tribününe yürüdü. İki taraf arasında gerilim yaşanması üzerine arbedeye varan olaylar çıktı. Galatasaray, oldukça kritik bir haftada; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada Çaykur Rizespor'a mağlup olarak büyük fırsat tepti.

Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı! Rizespor tribününe yürüdü

Süper Lig'in 31. haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Günün son karşılaşmasında Galatasaray, ligde tekrar liderlik koltuğuna oturabilmek için evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ateş hattında bulunan Çaykur Rizespor'un yeni hocası Bülent Uygun sahaya 3 puan parolası ile çıktı. Takımla ilk maçında galibiyet elde eden Uygun, küme hattından uzaklaşıp ligde tutunabilmek için Türk Telekom'dan puan veya puanlarla dönme niyetindeydi. Nitekim, günün sonunda öyle de oldu. Galatasaray'ın savuna hattındaki hataları son bulmayınca, Galatasaray evinde çok önemli bir 3 puan bıraktı. Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma bölümünde Rizespor tribününden gelen laflar üzerine sinirlerine hakim olamadı.

GALATASARAY GERİYE DÜŞTÜ, SAHA KARIŞTI!

Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor'dan Fernando Andrade dos Santos, takımını öne geçiren golü attıktan sonra saha kenarı karıştı. Rizespor yetkililerinin Fatih Terim'e laf attığını ve bu yüzden Terim'in Rize tribününe hareketlendiği iddia ediliyor. Onlarca teknik sorumlunun karıştığı olayda, Galatasaray kulübesi; Fatih Terim'i güçlükle sakinleştirebildi. Günün sonunda puan kaybeden taraf Galatasaray oldu.

83f51b16-6789-41ea-a2bb-89abbdb225e4

abbd2f3a-4d43-4b9c-9a2a-479644cf308b

e3fb9ebd-69e4-489f-aaef-a9184c6c0332

RİZE TRİBÜNÜNDEN LAF ATILDI

Maçın uzatma bölümünde Fatih Terim'e laf atıldığı iddiası üzerine saha kenarı karıştı. O an için Rizespor yetkililerinin bulunduğu tribüne hareketlenen teknik adamla, Rize tribünü arasında sözlü tartışma çıktı. İlk etapta Fatih Terim'in Rizespor kulübesini bastığı şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak devam eden süreçte, Terim'in kulübeye değil, tribüne yöneldiği görüldü.

Galatasaray, sahasında oynadığı Rizespor maçını 4-3'lük skorla kaybederek oldukça önemli bir haftada ciddi puan kaybı yaşamış oldu. 61 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş maçının olduğu hafta evinde 3 puan kaybetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Luyindama ve Marcao cezalı!Luyindama ve Marcao cezalı!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
fatihin işi o zaten yenerken problem yok yenılınce eşkıya
Ya 70 yaşındasın biraz akıllı ol artık örnek ol be adam
Tribündeki rizeli bir 12 tuttu birşeyler dedi olay cıktı o ara

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Real Madrid'den Süper Lig'e transfer oluyor!

Real Madrid'den Süper Lig'e transfer oluyor!

Dünya devine transfer oldu!

Dünya devine transfer oldu!

Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

Rıdvan Dilmen'den sonra Ahmet Çakar da mı gidiyor?

4 büyük kulüp 7+2 yıllık imzayı resmen attı!

4 büyük kulüp 7+2 yıllık imzayı resmen attı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Diğer Haberler

Galatasaray taraftarı tepkili... Luyindama ve Marcao'dan büyük hatalar

Luyindama ve Marcao'dan büyük hatalar

Fatih Terim öfkeli: Takımıma yakıştıramadım!

Fatih Terim öfkeli: Takımıma yakıştıramadım!

Emre Akbaba: Lig daha bitmedi

Emre Akbaba: Lig daha bitmedi

Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı! Rizespor tribününe yürüdü

Saha karıştı! Fatih Terim tribüne yürüdü!

Galatasaray 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi

Galatasaray'a şok! 7 yıl sonra...

Christian Luyindama ve Marcao cezalı duruma düştü

Luyindama ve Marcao cezalı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.