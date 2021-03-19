Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı! Rizespor tribününe yürüdü

Süper Lig'in 31. haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Günün son karşılaşmasında Galatasaray, ligde tekrar liderlik koltuğuna oturabilmek için evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ateş hattında bulunan Çaykur Rizespor'un yeni hocası Bülent Uygun sahaya 3 puan parolası ile çıktı. Takımla ilk maçında galibiyet elde eden Uygun, küme hattından uzaklaşıp ligde tutunabilmek için Türk Telekom'dan puan veya puanlarla dönme niyetindeydi. Nitekim, günün sonunda öyle de oldu. Galatasaray'ın savuna hattındaki hataları son bulmayınca, Galatasaray evinde çok önemli bir 3 puan bıraktı. Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma bölümünde Rizespor tribününden gelen laflar üzerine sinirlerine hakim olamadı.

GALATASARAY GERİYE DÜŞTÜ, SAHA KARIŞTI!

Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor'dan Fernando Andrade dos Santos, takımını öne geçiren golü attıktan sonra saha kenarı karıştı. Rizespor yetkililerinin Fatih Terim'e laf attığını ve bu yüzden Terim'in Rize tribününe hareketlendiği iddia ediliyor. Onlarca teknik sorumlunun karıştığı olayda, Galatasaray kulübesi; Fatih Terim'i güçlükle sakinleştirebildi. Günün sonunda puan kaybeden taraf Galatasaray oldu.